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Гобой и скрипка: в Доме Гоголя состоится концерт российской классической музыки
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Гобой и скрипка: в Доме Гоголя состоится концерт российской классической музыки 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Горожан приглашают на концерт «Музыка славянских композиторов», который состоится 24 мая в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя».
Перед публикой выступят студенты Музыкального училища имени Гнесиных одноименной Российской академии музыки.
Слушатели смогут оценить произведения именитых композиторов прошлых веков. В частности, в музыкально-театральной гостиной учреждения прозвучит творчество Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других.
Мероприятие проведут в честь Дня славянской письменности и культуры.
Концерт проведет преподавательница училища Наталия Мухина.
Всех желающих насладиться музыкой флейты, гобоя, скрипки и виолончели ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Мероприятие начнется в 18:30. Вход свободный.
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