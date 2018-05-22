Гобой и скрипка: в Доме Гоголя состоится концерт российской классической музыки

Горожан приглашают на концерт «Музыка славянских композиторов», который состоится 24 мая в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя».

Перед публикой выступят студенты Музыкального училища имени Гнесиных одноименной Российской академии музыки.

Мероприятие проведут в честь Дня славянской письменности и культуры.

Концерт проведет преподавательница училища Наталия Мухина.

Всех желающих насладиться музыкой флейты, гобоя, скрипки и виолончели ждут по адресу: Никитский бульвар, дом 7А. Мероприятие начнется в 18:30. Вход свободный.