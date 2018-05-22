Бьюти-блогер Наташа Краснова снялась в клипе «Касты» вместе со Шнуром и Ёлкой

Сегодня ростовская группа «Каста» выложила на своем Youtube-канале новый видеоклип на песню «На том конце». Одну из ролей в котором сыграла челябинская юмористка, стендапер и инстаграм-блогер Наталья Краснова . Об участии в съемках она рассказала 74.ru.

— Я с ними до этого знакома не была, но песни слушала. Понятно, что знала, кто такие ребята из «Касты». Это единственные русские рэперы, которых я слушаю. И когда они предложили поучаствовать дистанционно в таком ключе в их клипе, я согласилась практически сразу. — рассказала Наталья Краснова. — Прислали техническое задание. И там в одном слове я неточность допустила, сказала не «дофига красивые», а «дофига фэшн». Они говорят: «не-не-не, там по замыслу клипа нужно сказать именно красивые, потому что такие мы и будем». Смотрю, в клипе они и правда очень сильно красивые, не обманули. Так что с двух дублей сняли.

Бьюти-блогер Наташа Краснова_2018-05-22 По задумке авторов, рэп-коллектив в полном составе находится на радио, где ведущая Марина Кравец спрашивает, будет ли снят клип. После отрицательного ответа она обращается к слушателям с просьбой дать музыкантам советы для создания видеоряда на музыку. На этот призыв откликаются лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров , модель Тереза Диуро, рэпер Джиган, блогер и экс-участник «Грибов» Kyivstoner, певица Елка , рэпер Птаха. Закрыла эту серию советов именно Наталья Краснова, порекомендовав ребятам быть красивыми.

По словам девушки, клип снимался полгода назад, она успела забыть о своем участии в этом проекте и удивилась, когда сегодня ей скинули ссылку на получившийся клип.

Наташа Краснова — известный insta-блогер. На её страницу подписано свыше 1,6 миллиона пользователей. Многие знают девушку по участию в КВН, проектах «Comedy Баттл», «Не спать!» и интернет-шоу «Бар в большом городе».

Совсем недавно Наташа стала героем стикеров для мессенджера Telegram.