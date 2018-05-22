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Бьюти-блогер Наташа Краснова снялась в клипе «Касты» вместе со Шнуром и Ёлкой
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Бьюти-блогер Наташа Краснова снялась в клипе «Касты» вместе со Шнуром и Ёлкой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня ростовская группа «Каста» выложила на своем Youtube-канале новый видеоклип на песню «На том конце». Одну из ролей в котором сыграла челябинская юмористка, стендапер и инстаграм-блогер Наталья Краснова. Об участии в съемках она рассказала 74.ru.
— Я с ними до этого знакома не была, но песни слушала. Понятно, что знала, кто такие ребята из «Касты». Это единственные русские рэперы, которых я слушаю. И когда они предложили поучаствовать дистанционно в таком ключе в их клипе, я согласилась практически сразу. — рассказала Наталья Краснова. — Прислали техническое задание. И там в одном слове я неточность допустила, сказала не «дофига красивые», а «дофига фэшн». Они говорят: «не-не-не, там по замыслу клипа нужно сказать именно красивые, потому что такие мы и будем». Смотрю, в клипе они и правда очень сильно красивые, не обманули. Так что с двух дублей сняли.
Бьюти-блогер Наташа Краснова_2018-05-22  По задумке авторов, рэп-коллектив в полном составе находится на радио, где ведущая Марина Кравец спрашивает, будет ли снят клип. После отрицательного ответа она обращается к слушателям с просьбой дать музыкантам советы для создания видеоряда на музыку. На этот призыв откликаются лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, модель Тереза Диуро, рэпер Джиган, блогер и экс-участник «Грибов» Kyivstoner, певица Елка, рэпер Птаха. Закрыла эту серию советов именно Наталья Краснова, порекомендовав ребятам быть красивыми.
По словам девушки, клип снимался полгода назад, она успела забыть о своем участии в этом проекте и удивилась, когда сегодня ей скинули ссылку на получившийся клип.
Наташа Краснова — известный insta-блогер. На её страницу подписано свыше 1,6 миллиона пользователей. Многие знают девушку по участию в КВН, проектах «Comedy Баттл», «Не спать!» и интернет-шоу «Бар в большом городе».
Совсем недавно Наташа стала героем стикеров для мессенджера Telegram.
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