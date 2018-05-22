Cardi B выпустила новый клип

Американская рэп-исполнительница представила клип на композицию «Be Careful», вошедшую в ее дебютный альбом «Invasion of Privacy». Режиссером выступила Жора Францис, делавшая ранее телевизионное шоу Dee’s Weekend Update и сотрудничавшая с музыкальным коллективом Fifth Harmony.

Источником вдохновения в работе над видео послужил сюжет фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино и эстетика американских вестернов. За первые сутки клип уже посмотрели более 4 млн человек.

Напомним, релиз первой пластинки Cardi B «Invasion of Privacy» состоялся в апреле 2018 года.