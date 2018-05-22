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Cardi B выпустила новый клип 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американская рэп-исполнительница представила клип на композицию «Be Careful», вошедшую в ее дебютный альбом «Invasion of Privacy». Режиссером выступила Жора Францис, делавшая ранее телевизионное шоу Dee’s Weekend Update и сотрудничавшая с музыкальным коллективом Fifth Harmony.
Источником вдохновения в работе над видео послужил сюжет фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино и эстетика американских вестернов. За первые сутки клип уже посмотрели более 4 млн человек.
Напомним, релиз первой пластинки Cardi B «Invasion of Privacy» состоялся в апреле 2018 года.
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