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Концерт с участием оркестра «Виртуозы Москвы» и Кевина Жу пройдет в Доме музыки
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Концерт с участием оркестра «Виртуозы Москвы» и Кевина Жу пройдет в Доме музыки 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
В этот день перед зрителями выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» при участии победителя конкурса скрипачей имени Никколо Паганини 2018 года — Кевина Жу (США). Кевин имеет богатый опыт выступлений на таких престижных площадках, как Ройал Фестивал Холл в Лондоне, Моцарт Холл Венского Концертхауса и других. В апреле этого года Кевину Жу присуждена первая премия на 55-м международном конкурсе скрипачей имени Паганини в Генуе.
Начало концерта в 19:00. Адрес: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8. Вход по пригласительным.
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