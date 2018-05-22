Концерт с участием оркестра «Виртуозы Москвы» и Кевина Жу пройдет в Доме музыки

В этот день перед зрителями выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» при участии победителя конкурса скрипачей имени Никколо Паганини 2018 года — Кевина Жу (США). Кевин имеет богатый опыт выступлений на таких престижных площадках, как Ройал Фестивал Холл в Лондоне, Моцарт Холл Венского Концертхауса и других. В апреле этого года Кевину Жу присуждена первая премия на 55-м международном конкурсе скрипачей имени Паганини в Генуе.

Начало концерта в 19:00. Адрес: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8. Вход по пригласительным.