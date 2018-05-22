Концерты «Некрасовский звездопад 2018» прошли на 1-й Вольской

В Доме культуры «Заречье» района Некрасовка 18 мая в 18.00 состоялся традиционный отчетный концерт достижений детских коллективов художественной самодеятельности Дома культуры «Некрасовский звездопад 2018. Дети».

Кроме того, 20 мая в это же время в учреждении прошел отчетный концерт взрослых коллективов ДК — «Некрасовский звездопад 2018 — Молодежь, взрослые».

— Концерты прошли с большим успехом. Зрители увидели полюбившиеся номера и услышали премьеры песен, — уточнил представитель «Заречья».

Напомним, что Дом культуры расположен по адресу: 1-я Вольская, дом 11. (вт)