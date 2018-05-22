Alfa Future People объявил полный лайн-ап техно-сцены

Alfa Future People объявил лайн-ап техно-сцены

Фестиваль Alfa Future People объявил новых участников лайнапа техно-сцены Miller Future Music. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Ими стали Louisahhh, Marcel Dettmann, Vitalic, Mujuice, Zabelin и другие артисты.

Alfa Future People вместе с Miller Future Music продолжают совершенствовать представления о том, каким может быть фестиваль электронной музыки в России. Вот уже второй год подряд на фестивале работает сцена Miller Future Music, целиком и полностью адресованная поклонникам техно. В прошлом году она стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, а в 2018 году является одной из самых ожидаемых.

В 2018 году лайн-ап Miller Future Music вполне тянет на отдельный фестиваль мирового уровня. В качестве букинг-агентства была выбрана команда System 108, которая уже зарекомендовала себя на клубной сцене не только Москвы, но и России. К первому хедлайнеру Бену Клоку присоединились Boys Noize, Marcel Dettmann, Jan Blomqvist и Atom TM&Tobias. Таким образом любители техно получат настоящую музыкальную энциклопедию стиля. Причем картина эта будет разворачиваться не только в географическом пространстве, но и во времени — от классического берлинского подхода до более современной разновидности, в которой тоталитарный звук усилен энергией настоящего рок-шоу.

Американку Louisahhh DJMag уже назвал новой звездой техно-сцены — колоритная брюнетка виртуозно ориентируется в жанровых правилах, дополняя их своей индивидуальностью. Marcel Dettmann, в свою очередь, — один из классиков берлинского техно, резидент культового клуба Berghain и автор ремиксов для артистов в диапазоне от Junior Boys до Laibach. Паскаль Орбе, более известный под псевдонимом Vitalic — еще один ветеран движения, добившийся популярности в прошлом десятилетии, благодаря нестандартному подходу к жанру, покорившему меломанов всего мира.

Разумеется, музыкальная картина, кропотливо создаваемая Miller Future Music, была бы неполной без российских артистов, многие из которых уже сегодня играют на равных с иностранными коллегами. Одним из самых заметных событий наверняка станет сет Mujuice, который на сей раз предстанет перед публикой как композитор, представив слушателям совсем новую музыку. Еще одним важным участником фестиваля станет дуэт Bvoice&Anrilov — география его пропаганды охватывает территорию от Крыма до Вьетнама. Диджей Kurmyshev — некогда постоянный резидент Arma 17 и пропагандист классического хауса, способный держать публику в напряжении, чередуя в своих сетах расслабленные треки с рейвовыми настроениями. Еще одним представителем Arma 17 станет его основательница Abelle, широко известная своими мрачными сетами не только в России, но и на Западе. Sofia Rodina успела сменить Магадан на Петербург, а потом и на Москву, которую завоевала миксами хауса и трайбала. Nikita Zabelin видит целью и сутью своей музыки создание альтернативных реальностей, которые были по достоинству оценены не только российскими меломанами, но и артистами уровня Джеймса Раскина, с которых Забелин делил сцену. Kovyazin D — энтузиаст чикагского хауса и голландской электронной школы, который также издается на культовых лейблах вроде Chiwax Records или M>O>S Recordings и является куратором лейбла System 108. Inga Mauer — еще один молодой талант в лайн-апе фестиваля. Первую популярность Инга получила в Петербурге, но теперь ее экспансия распространяется на весь мир — благодаря прихотливому вкусу, сочетающему любовь к EBM (Electronic Body Music), диско и нью-вейву. Борис Зленко , более известный как Dr.Spy.der — настоящий ветеран русского техно. Воспитанный на музыке Zodiac и Art of Noise, свою карьеру он начал еще в СССР, а сегодня в его послужном списке создание первого диджейского пульта с эквалайзерами на каждый канал, участие в туре группы T. A. T. U, работа в легендарном клубе «Крыша мира» и, конечно, несчетные выступления по всему миру.

Кроме того, на фестиваль приедут резиденты Roots United: El, Shutta и Nocow. Интересы этого трехглавного дракона распространяются в диапазоне от детройтского техно до хип-хопа и гармоний советского образца, так что их выступления наверняка будут совершенно непредсказуемыми. Наконец, настоящим русским хедлайнером несомненно станет Philipp Gorbachev — ныне обитающий в Берлине экспериментатор, музыкальная всеядность которого позволяет ему работать в жанровом спектре от хауса до альтернативного рока. И, конечно, на сцене Miller Future Music выступят участники комьюнити-куратора System 108: Mashkov, Boym, Adamov, которые помимо промоутерской деятельности еще и блестяще создают настроение на танцполах любых размеров.

Лайн-ап Miller Future Music:

​Louisahhh EPK Atom TM&Tobias

Ben Klock

Boys Noize

Jan Blomqvist

Marcel Dettmann

Vitalic live

Abelle

Adamov

Bvoice&Anrilov

EL b2b Shutta

Inga Mauer

Kovyazin D Kurmyshev

Mashkov

Mujuice

Nocow

Philipp Gorbachev

Sofia Rodina

Dr.Spy.der Zabelin