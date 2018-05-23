Ещё
Селена Гомес призналась, что Тейлор Свифт «изменила ее жизнь»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Селена Гомес призналась, что Тейлор Свифт «изменила ее жизнь» 

Попкорн News 40 минут назад
Фото: Попкорн News
Ни для кого не секрет, что Тейлор Свифт и Селена Гомес — близкие подруги, о чем Селена решила в очередной раз напомнить публике, посвятив Тейлор теплые и искренние слова благодарности.
На днях Селена присоединилась к Тейлор на сцене концерта последней в рамках тура Reputation — и обратилась к поклонникам Свифт:
«Я хочу поблагодарить ту, которая на протяжении 12, почти 13 лет оставалась моей лучшей подругой. И причина, по которой все это время она была одной из лучших моих подруг, заключается в том, что она никогда, никогда не осуждала ни единого решения, которые я принимала. Она поддерживала меня даже тогда, когда поддерживать меня было не в чем. И я даже не знаю, была бы я сейчас настолько сильной, если бы в моей жизни не было тебя и твоей семьи — потому что ты изменила мою жизнь».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Мила Кунис и другие на красной дорожке премии Billboard Music Awards 2018 Кристина Агилера и Деми Ловато представили новый совместный хит Fall In Line Backstreet Boys выпустили первую за 5 лет новую песню Don't Go Breaking My Heart
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?75
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение