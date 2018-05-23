Селена Гомес призналась, что Тейлор Свифт «изменила ее жизнь»

Ни для кого не секрет, что Тейлор Свифт и Селена Гомес — близкие подруги, о чем Селена решила в очередной раз напомнить публике, посвятив Тейлор теплые и искренние слова благодарности.

На днях Селена присоединилась к Тейлор на сцене концерта последней в рамках тура Reputation — и обратилась к поклонникам Свифт:

«Я хочу поблагодарить ту, которая на протяжении 12, почти 13 лет оставалась моей лучшей подругой. И причина, по которой все это время она была одной из лучших моих подруг, заключается в том, что она никогда, никогда не осуждала ни единого решения, которые я принимала. Она поддерживала меня даже тогда, когда поддерживать меня было не в чем. И я даже не знаю, была бы я сейчас настолько сильной, если бы в моей жизни не было тебя и твоей семьи — потому что ты изменила мою жизнь».

попкорнnews