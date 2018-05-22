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Школа «Rock Bomb» взбодрила народ отчётным рок-концертом
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Школа «Rock Bomb» взбодрила народ отчётным рок-концертом 

Вестник Бутова 43 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
«Эй, музыкант, бей в барабаны! Давай ещё! Давай ещё!», — пела некогда одна замечательная группа. Вот и у нас в Северном Бутове музыканты вдарили в барабаны! Это школа «Rock Bomb» вновь вышла на сцену — на зрителей посмотреть и, конечно, себя показать.
Отчётный концерт школы «Rock Bomb» прогремел 20 мая в Центре «Эврика-Бутово». Воспитанники школы продемонстрировали знания и навыки, полученные за период обучения, а также получили оценки преподавателей.
Первыми свои умения показали гитаристы — ученики педагогов Александра Напреенко и Камиля Хаматдинова. Эстафету подхватили барабанщики, осваивающие «ударку» под руководством педагога Сергея Конякина. Барабанных дел подмастерья продемонстрировали не только знание длительности, темпа и долей, но и отличное применение их на практике. Зал встречал овациями их исполнение произведений самых разных групп — от «Twenty One pilots» до «Землян». Такой, вот, широкий спектр музыки подвластен бутовским рокерам.
Завершали концерт вокалисты — ученики педагога Анастасии Банул. Они порадовали зал не только сольными, но и совместными номерами. Музыкальное действо сменилось чаепитием с обсуждением концерта с учениками и родителями.
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