КИНОпробы. SOLSTICE. ДДТ, БИ-2, Алиса и другие 23-24 июня 2018

Ежегодный музыкальный летний фестиваль КИНОпробы. SOLSTICE. 23-24 июня 2018, аэродром Окуловка, Новгородская область

Новый масштабный музыкальный фестиваль состоится 23 и 24 июня 2018 года. На территории аэродрома Окуловка в Новгородской области. Между Санкт-Петербургом и Москвой уже во второй раз соберутся лучшие и актуальные музыканты страны.

Би-2, ДДТ, Алиса, Леонид Агутин , Brainstorm, 25/17, Tanzwut, Сергей Бобунец , Пилот, КняZz, Калинов Мост, Louna, Сети, Операция Пластилин, Нейромонах Феофан, Гречка, Дайте Танк (!), Аффинаж, Йорш, АПМ и многие другие выступят на самом масштабном фестивале северо-западного региона. Всего в фестивальной программе примет участие более 50 музыкальных коллективов.

Удобное расположение (фестиваль находится на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и в непосредственной близости от новой трассы М11) делает фестиваль доступным для жителей двух столиц, а специально организованные туры из городов Северо-западного федерального округа упростят приезд еще из десятка регионов РФ.

На самом фестивале будет работать две сцены, около двадцати немузыкальных развлекательных активностей, круглосуточная торговля, а также объекты инфраструктуры.

Одной из фестивальных традиций является обязательное исполнение всеми участниками хотя бы одной песни группы КИНО.

Хедлайнерами фестиваля станут наиболее востребованные отечественные музыканты. Они выступят с полноценными концертными программами. Так, группа ДДТ откроет фестиваль в ночь с пятницы на субботу программой «История Звука», субботний день завершится шоу в честь 35-летнего юбилея группы Алиса, а сам фестиваль будет закрыт в воскресенье 24 июня группой Би-2 программой «Горизонт Событий».

Фестиваль совсем молодой и только начинает набирать свою аудиторию. На перспективу его роста проработана социально ответственная билетная политика. Парковка и места под палатки на фестивале бесплатные, а стоимость входа на фестиваль начинается от 750 рублей.

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте: https://okulovkafest.ru/ ￼ ￼Справка: Фестиваль «Кинопробы» впервые состоялся в 2000 году в столичном СК «Олимпийский», он собрал лучших музыкантов страны, исполнивших песни группы КИНО. 21 июня 2017 года в день 55-летия Виктора Цоя в Окуловке состоялся первый фестиваль «КИНОпробы.Solstice», на котором выступили группы Чайф, Алиса, Пилот, КняZz, Louna, Бригадный Подряд и другие. Тогда фестиваль проходил один день, всего мероприятие несмотря на будний день и отсутствие рекламы посетило 11 тысяч человек, а мероприятие в целом получило прекрасные отзывы от зрителей и СМИ.

Руководитель АККРЕДИТАЦИИ Юлия Сирота ys@prstories.ru Руководитель ПРЕСС-СЛУЖБЫ Алина Крупянова ak@prstories.ru