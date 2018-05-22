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Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
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Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе 

Рамблер 2 минуты назад
Тимати и Егор Крид выложили в сеть новый совместный трек на песню под названием «Гучи».
Глава лейбла Black Star еще анонсируя лейбла новое видео отметил, что это «настоящая танцевальная бомба». Последний клип, созданный музыкантами в тандеме, был выпущен уже два года назад. Тимати и Крид решили, что время новой «бомбы» пришло.
В новом видео музыканты высмеяли модную рэперскую тусовку, российский футбол, а заодно посмеялись и над шоу «Холостяк», в котором принимал участие Егор Крид. Золотые зубы, сумасшедшие татуировки на лицах, разноцветные дреды и, конечно, логотипы Gucci, танцующие девушки в отнюдь не скромных купальниках, летящие во все стороны денежные купюры и дорогие машины. Все, как вы любите, господа!
Внимание! Ролик содержит ненормативную лексику!
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