Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе

Тимати и Егор Крид выложили в сеть новый совместный трек на песню под названием «Гучи».

Глава лейбла Black Star еще анонсируя лейбла новое видео отметил, что это «настоящая танцевальная бомба». Последний клип, созданный музыкантами в тандеме, был выпущен уже два года назад. Тимати и Крид решили, что время новой «бомбы» пришло.

В новом видео музыканты высмеяли модную рэперскую тусовку, российский футбол, а заодно посмеялись и над шоу «Холостяк», в котором принимал участие Егор Крид. Золотые зубы, сумасшедшие татуировки на лицах, разноцветные дреды и, конечно, логотипы Gucci, танцующие девушки в отнюдь не скромных купальниках, летящие во все стороны денежные купюры и дорогие машины. Все, как вы любите, господа!

Внимание! Ролик содержит ненормативную лексику!