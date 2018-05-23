Концерт «Музыка русской души» пройдет в музее Тропинина

Жителей столицы приглашают на концерт «Музыка русской души». Он пройдет 27 мая в Музее Василия Тропинина и московских художников его времени.

На концерте горожане смогут увидеть выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Соколова . Он представит жителям столицы свое видение композиций Михаила Высотского, Сергея Руднева , Николая Кошкина и многих других.

— На концерт приглашаются все желающие. Концерт состоится в камерном зале. После него горожане смогут бесплатно посетить основную экспозицию музея, — сообщил заведующий научно-просветительским отделом учреждения Эдуард Люшин.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Щетининский переулок, дом 10, строение 1.