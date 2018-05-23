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«СерьГа» отыграет московский концерт в «Главклубе»
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«СерьГа» отыграет московский концерт в «Главклубе» 

Свободная пресса 1 час назад
25 мая популярная российская рок-группа «СерьГа» выступит в «Главклубе». Коллектив Сергея Галанина исполнит лучшие хиты, а также песни последнего альбома «Приметы».
Перед концертом «СерьГи» на сцену выйдет дуэт DVAIODIN, который состоит из детей гитариста группы Андрея Кифияка — Филла и Никиты.
Начало концерта — 20:00.
Альбом «Приметы» вышел в 2017 году, одну из песен на нем («Мы забьем на войну») Сергей Галанин записал в дуэте с Варварой Охлобыстиной, дочерью популярного актера и режиссера Ивана Охлобыстина.
Справка «СП»
Российская рок-группа «СерьГа» была образована в 1994 году экс-гитаристом «Бригады С» Сергеем Галаниным. Девиз группы — «Для тех, у кого есть уши». В 1994 году Сергей Галанин записал первый сольный альбом «Собачий вальс», в который вошли песни «А что нам надо» и «Спокойной ночи». В 1999 году «СерьГа» выпустила альбом «Страна Чудес».
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