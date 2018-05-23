«СерьГа» отыграет московский концерт в «Главклубе»

25 мая популярная российская рок-группа «СерьГа» выступит в «Главклубе». Коллектив Сергея Галанина исполнит лучшие хиты, а также песни последнего альбома «Приметы».

Перед концертом «СерьГи» на сцену выйдет дуэт DVAIODIN, который состоит из детей гитариста группы Андрея Кифияка — Филла и Никиты.

Начало концерта — 20:00.

Альбом «Приметы» вышел в 2017 году, одну из песен на нем («Мы забьем на войну») Сергей Галанин записал в дуэте с Варварой Охлобыстиной, дочерью популярного актера и режиссера Ивана Охлобыстина

Справка «СП»

Российская рок-группа «СерьГа» была образована в 1994 году экс-гитаристом «Бригады С» Сергеем Галаниным. Девиз группы — «Для тех, у кого есть уши». В 1994 году Сергей Галанин записал первый сольный альбом «Собачий вальс», в который вошли песни «А что нам надо» и «Спокойной ночи». В 1999 году «СерьГа» выпустила альбом «Страна Чудес».