«Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым» пройдут в Библиотеке Данте Алигьери

23 мая в библиотеке Данте Алигьери состоится инструментальный концерт. Лауреат множества конкурсов, обладатель специального приза XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Михаил Турпанов исполнит произведения в рамках программы «Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым».

Отметим, что музыкант участвовал в престижных международных фестивалях, среди которых Pianoscope (художественный руководитель — Б. Березовский ), Gradus ad Parnassum (при поддержке компании Yamaha), Primavera Classica, Летний музыкальный фестиваль в Копенгагене, «Шаги на снегу», «Возрождение».

В 2016 году на фестивале во Франции музыкант с успехом выступил в серии концертов, которые транслировались в прямом эфире RadioFrance.

М. Турпанов выступает на лучших концертных площадках Москвы и Европы: во всех залах Московской консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, залах Московского международного Дома музыки и Мариинского театра, залах Cortot, Pasteur, GrangedelaMaladrerieSaint-Lazare, ThйвtreduBeauvaisis (Франция), Troldsalen' chambermusichall (Норвегия), Концертном зале «Шарлоттенборг» в Копенгагене и других.

На концерте в библиотеке Данте Алигьери прозвучат классические фортепианные произведения зарубежных композиторов.

Вход свободный.