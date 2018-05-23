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«Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым» пройдут в Библиотеке Данте Алигьери
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«Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым» пройдут в Библиотеке Данте Алигьери 

Вестник района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
23 мая в библиотеке Данте Алигьери состоится инструментальный концерт. Лауреат множества конкурсов, обладатель специального приза XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Михаил Турпанов исполнит произведения в рамках программы «Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым».
Отметим, что музыкант участвовал в престижных международных фестивалях, среди которых Pianoscope (художественный руководитель — Б. Березовский), Gradus ad Parnassum (при поддержке компании Yamaha), Primavera Classica, Летний музыкальный фестиваль в Копенгагене, «Шаги на снегу», «Возрождение».
В 2016 году на фестивале во Франции музыкант с успехом выступил в серии концертов, которые транслировались в прямом эфире RadioFrance.
М. Турпанов выступает на лучших концертных площадках Москвы и Европы: во всех залах Московской консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, залах Московского международного Дома музыки и Мариинского театра, залах Cortot, Pasteur, GrangedelaMaladrerieSaint-Lazare, ThйвtreduBeauvaisis (Франция), Troldsalen' chambermusichall (Норвегия), Концертном зале «Шарлоттенборг» в Копенгагене и других.
На концерте в библиотеке Данте Алигьери прозвучат классические фортепианные произведения зарубежных композиторов.
Вход свободный.
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