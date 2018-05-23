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«Город ждет чемпионат, город в предвкушении»: музыканты написали песню о ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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«Город ждет чемпионат, город в предвкушении»: музыканты написали песню о ЧМ-2018 в Екатеринбурге 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургские музыканты Дмитрий Койнов (Actiny) и Роман Летичевский (Letichev Sky) написали песню о проведении ЧМ-2018 в уральской столице.
«Трек посвящен проведению в Екатеринбурге четырех матчей ЧМ-2018 по футболу, — отмечают музыканты. — Мы любим свой город, любим футбол, поэтому и написали эту песню. Очень надеемся, что она придаст позитивный настрой всем болельщикам турнира и гостям Екатеринбурга.
Роман Летичевский написал текст песни, а музыку — Дмитрий Койнов. Последний же и исполнил композицию.
Как рассказал Е1.RU Роман Летичевский, написать песню ему предложили в родном университете — СИНХе. Планировалось, что ее исполнят дети. Однако по каким-то причинам текст оказался невостребованным.
— Я решил, зачем тексту пропадать — и предложил Диме написать на текст музыку, — говорит Роман. — В итоге текст его зацепил — и родилась песня.
На песню также планируют снять клип. Сейчас режиссер Кирилл Котельников приступил к монтажу ролика.
Первый куплет песни:
«Город ждет чемпионат, город в предвкушении. Рады все и стар и млад, все на вдохновении. Ждем мы этого дня, ждем давно с тобою, Если слышишь меня, помаши рукою.
Четыре ждут игры гостей со всей большой земли, И Екатеринбург откроет этот круг. Тысячи людей простых — обычных зрителей Приедут на футбол, на мировой футбол».
Ранее американский певец Джейсон Деруло на своём YouTube-канале представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года. Песня, которая называется Colors, Деруло исполнит на открытии мундиаля 14 июня на стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча: 15 июня сыграют Египет — Уругвай, 21 июня — Франция — Перу, 24 июня — Япония — Сенегал, а 27 июня сразятся сборные Мексики и Швеции.
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