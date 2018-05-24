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Фанатов «Евровидения» просят не ехать в Израиль
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Фанатов «Евровидения» просят не ехать в Израиль 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль. Об этом говорится на официальной странице шоу в Facebook.
«Уже ждете "Евровидения" в следующем году? Мы тоже. Но пока не покупайте билеты на самолет, дождитесь уточнений, где и когда пройдет конкурс. Следите за нашими официальными страницами», — указали устроители шоу.
Причина такого заявления не раскрывается. По традиции, Евровидение проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за Иерусалим, не признавая такого права за другой стороной.
13 мая глава израильского правительства призвал все страны мира перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим, 14 мая США открыли там свое диппредставительство. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа.
На «Евровидении-2018» победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»). Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах.
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