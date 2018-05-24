Фанатов «Евровидения» просят не ехать в Израиль

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль. Об этом говорится на официальной странице шоу в Facebook.

«Уже ждете "Евровидения" в следующем году? Мы тоже. Но пока не покупайте билеты на самолет, дождитесь уточнений, где и когда пройдет конкурс. Следите за нашими официальными страницами», — указали устроители шоу.

Причина такого заявления не раскрывается. По традиции, Евровидение проходит в столицах стран-победителей предыдущего года, однако Израиль и Палестина борются за Иерусалим, не признавая такого права за другой стороной.

13 мая глава израильского правительства призвал все страны мира перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим, 14 мая США открыли там свое диппредставительство. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа.