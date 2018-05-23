«Для наших зрителей»: концерт музыкального училища в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 23 мая — Sputnik Диана Валиева . В Государственном музыкальном училище им. Феликса Алборова прошел очередной отчетный концерт, на котором выступили ученики и преподаватели разных отделений. Мероприятие открыли с произведений осетинских композиторов в исполнении академического хора под руководством хормейстера Ирины Кулумбеговой, к которому впоследствии присоединился солист Ацамаз Гассиев.

На сцене также выступил ансамбль народных инструментов под руководством Тины Кулумбеговой, ансамбль национальных инструментов под руководством Сармата Кабисова и хореографический коллектив училища под руководством Ацамаза Тедеты. Молодые ученики во время концерта показали свое мастерство, исполняя непростые произведения на фортепиано и гармони.

Отчетный концерт Музыкального училища им. Феликса Алборова

На мероприятии присутствовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и члены правительства. Глава республики выразил благодарность за профессиональную игру всем музыкантам, которые принимали участие в концерте.

"Нас в очередной раз обрадовало наше прекрасное музыкальное училище, снова подарив нам прекрасный вечер. Конечно, это все благодаря директору музыкального училища Жанне Гагиевой, благодаря преподавателям и студентам, которые сегодня нас радовали, благодаря всему коллективу училища", — сказал он.

Отчетный концерт Музыкального училища им. Феликса Алборова

Директор училища Жанна Гагиева поблагодарила свой коллектив за трудолюбие, отдачу, теплоту и отношение к работе.

"Мы всегда готовы дарить вам красоту музыки, мы рады служить прекрасному и служить вам ради родины, ради нашей маленькой Осетии", — добавила Гагиева.