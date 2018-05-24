Более 300 нижегородцев споют хором на площади Маркина

Концерт начнется в 13.00 в сквере на площади Маркина. Перед публикой выступят вокальные коллективы детских школ искусств № 3,8 и 9, школы «Жаворонок», а также профессиональный камерный хор «Нижний Новгород». «Основной идеей праздника в 2018 году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. Исполнение песен хором — своеобразный символ объединения людей разных поколений, символ исторического единства культуры и русского языка», — подчеркнули в министерстве. В программу концерта войдут популярные песни советских композиторов и сочинения русской духовной музыки. Все гости праздника смогут исполнить знакомые композиции вместе с хоровыми коллективами. В министерстве напомнили, что традиция проводить хоровые концерты в День славянской письменности и культуры зародилась в 2013 году. Подобные мероприятия проходят во всех регионах России. В прошлом году состоялось прямое включение из столицы Приволжья во время исполнения песни «Течет река Волга». Она прозвучала в исполнении нижегородцев на всю страну. В этом году запланированы прямые включения из Сербии и Болгарии.