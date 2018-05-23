Монохромная волна. Молодые литераторы приобщились к андеграунду

В музыкальной среде есть такое правило: больше трёх участников — это уже не просто концерт, а фестиваль. Участниками фестиваля «Монохромазия» стали писатель Влад Фельдман, поэт Данила Сексясов, исполнитель песен KONEV и группы: оренбургская «dny9» и приезжая «Голландский Штурвал». Как писатели и музыканты оказались под одной крышей, узнал корреспондент АиФ Оренбург.

Неформатная музыка

Все представленные группы объединены единой «приставкой» — андеграундные. Люди играют в своё удовольствие неформатную музыку, не нуждаясь в коммерческом успехе, и творчество таких групп знакомо очень узкому кругу слушателей. Но андерграундность только первая особенность фестиваля.

Участниками стали не только музыкальные группы, но и молодые литераторы: писатель Влад Наумов и поэт Данила Сексясов. Ребята представляли «Декадент» — творческое объединение Оренбурга, в котором люди разделяют общую идеологию и подход к написанию художественных текстов. Оно представляет собой неформальные встречи, где авторы читают свои произведения, а зрители слушают и делятся с ними впечатлениями и даже критикой.

«Знали, что в Оренбурге есть крутая тусовка — «Декадент», и решили не ограничивать себя только музыкой. С Данилой Сексясовым я знаком, мне нравится вообще, что он делает и как. Интересно было послушать и Влада Фельдмана в таком немного непривычном для него формате. Главное, что всем есть, что сказать», — рассказывает организатор Ильяс Юсупов о появлении задумки.

На самом деле у фестиваля всегда должна быть концепция, единая идея, которую участники хотят донести до зрителя. На афише фестиваля было написано: монохромазией принято называть патологию восприятия цветового зрения, для которой характерно видение окружающего мира в одном цвете. На вопрос, откуда всё-таки взялось такое необычное название и что оно значит, Ильяс ответил так: «Название пришло из концепции фестиваля. У группы „Голландский штурвал“ (которые являются хедлайнерами) важной частью выступления было наличие видеопроектора. Мы подумали, почему бы всем участникам не сделать какую-нибудь видеоинсталяцию. Развили эту тему дальше и решили, что будет минимальное количество света — проектор будет чуть ли не единственным. Слово „монохромазия“ точно описывает эту идею».

Единое целое

Еще на подходе к бару, месту проведения феста, у входа виднелась толпа, которая томилась в ожидании главного майского концерта. Стоять среди них пришлось ещё долго: такие концерты, как известно, никогда не начинают в назначенное время. С опозданием на час двери бара открылись. Заходя внутрь, попадаешь в абсолютно темное пространство с единственным прожектором на сцене и уже настраиваешься на «монохромную» волну.

Первым на сцене появился Влад Фельдман — основатель «Декадента». Пишет Влад, как он сам характеризует свою прозу, унылые рассказы. Один из таких он и прочитал. Его «Пиджак» сопровождала лирическая музыка и черно-белый видеоряд, состоящий из уголков нашего города. Не самых красивых.

Выступление следующего участника, поэта Данилы Сексясова, было более экспрессивным. Постоянные перепады эмоционального настроения сливались в единое целое с видео. Всё тело стихотворца было исписано словом «лица» и разрисовано знаками, сопутствующими в раскрытии посыла. Слушателям явно было, о чём задуматься во время выступления молодого поэта.

«У моего видеоряда, конечно, есть посыл к зрителю: идти к цели, сквозь боль и страх, сквозь бесцветные глаза других донести суть своего мироощущения и творчества соответственно. Там не совсем приятные моменты запечатлены, но главное — остаться человеком после всего, что происходит вокруг. У Влада Фельдмана немного другое. Он показал Россию, такую монотонную, чёрно-белую, разбитую, но не менее родную от этого», — рассказывает Данила.

«Итоги стараний»

После небольшого перерыва фестиваль из литературной части перешел в музыкальную, народ оживился. Группа «dny9» играет свои песни в жанре лоу-фай. Записи их песен не отличаются качеством, содержат технические недостатки и шумы. Однако поклонников группы это не смущает, поддержать группу и подпеть пришло немало людей.

Солист группы Даня Данковский рассказал, что он думает об идеи фестиваля и его воплощении: «Подобного рода мероприятия давно уже имеют место быть в городе, но почему-то на сомнительные вечеринки по-прежнему ходит больше людей, чем на итог стараний людей искусства, горящих тем, чем они занимаются. Коллаборация литераторов и музыкантов смотрелась абсолютно уместно. В кой-то веки получилось собрать действительно разных персонажей сцены и при этом уместить их в одно целостное пространство и единую тематику».

Подхватил настрой Василий Конев под псевдонимом «KONEV» и сыграл несколько меланхоличных авторских песен. Назвать определенный жанр, в котором играет музыкант, никто не смог. Это и неважно: искренность и ритмичность исполнения не оставила равнодушным никого.

Последними на сцене появились гости из Санкт-Петербурга — группа «Голландский штурвал». Позиционируют себя питербуржцы первыми в России слоукорщиками — исполнителями песен подстиля инди-рока, для которого характерны «замедленные» мелодии, грустные или мрачные тексты, меланхоличное, депрессивное настроение. Именно их видеоматериал к выступлению стал толчком к созданию такого мероприятия. Оренбург стал заключительным городом в их туре, и только здесь они выступили в рамках фестиваля; в других — просто давали свои концерты.

Меланхолия как атмосфера

В этом фестивале всё слилось воедино: и лирика исполнения всех участников (и выбор участников), и симбиоз писателей и музыкантов, и общий настрой вечера. Мнением о фестивале поделился Михаил Конатус, администратор «E:musicОренбург» — группы в социальной сети, обозревающей музыкальную сцену нашего города: «Музыка и поэзия в совокупности даёт общий образ меланхолии, общей атмосферы. Эти направления в искусстве сочетаются. Если бы они не сочетались, то и фестиваль бы не состоялся. Он может давать как разные эмоции, так и что-то более однородное, и в этом ключе как раз проходит фестиваль. Аудитория у писателей и музыкантов, скажем так, одна и та же, просто не знала о существовании друг друга, никогда не встречалась в одном месте. Это отличная площадка для того, чтобы люди узнали многогранность оренбургской культуры не только в музыке, но и в литературе, что объединило бы всех еще больше».

Фестиваль, сочетающий в себе два направления искусства, вновинку для Оренбурга, тем более для молодой его части. Несмотря на меланхолию вечера, слушателям понравился такой формат. То, что «Монохромазия» состоялась — уже большой шаг для музыкальной культуры города.