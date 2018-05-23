Ещё
Фарелл Уилльямс спел о сангрии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Фарелл Уилльямс спел о сангрии 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
Фарелл Уилльямс спел о сангрииФарелл и певица Камила Кабелло объединились, чтобы записать новый сингл «Sangria Wine», который вышел на лейбле Columbia Records. Он вышел 18 мая, а уже через два дня после релиза музыканты исполнили эту песню на Billboard Music Awards. Новый трек вдохновлен латиноамериканской музыкой и сальсой, а Камила Кабелло читает рэп на испанском. Фарелл на протяжении всей песни просит слушателя «попробовать сангрию» — кажется, фаворит на летних верандах в этом году определился.
Itsmywine.ru: последние новости
Лучшие винные веранды лета 2018 4 альтернативы коктейлю «Апероль-шпритц» Prosecco Bar PR11: самая большая подборка спритцев в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?75
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что скрывает смерть Листьева130
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение