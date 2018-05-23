Фарелл Уилльямс спел о сангрии

Фарелл Уилльямс спел о сангрииФарелл и певица Камила Кабелло объединились, чтобы записать новый сингл «Sangria Wine», который вышел на лейбле Columbia Records. Он вышел 18 мая, а уже через два дня после релиза музыканты исполнили эту песню на Billboard Music Awards. Новый трек вдохновлен латиноамериканской музыкой и сальсой, а Камила Кабелло читает рэп на испанском. Фарелл на протяжении всей песни просит слушателя «попробовать сангрию» — кажется, фаворит на летних верандах в этом году определился.