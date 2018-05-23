Студенты «гнесинки» и консерватории выступят в библиотеке Соколиной горы

В рамках цикла «Классические вечера» в библиотеке №84, расположенной на Щербаковской улице, состоится скрипичный концерт.

В исполнении студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных прозвучал произведения финских, немецких, испанских композиторов. Молодые артисты обучаются игре на скрипке под руководством педагога академии Оксаны Тихоновой — высокий уровень преподавательского мастерства Оксаны отмечен российским Министерством культуры.

В программе концерта — концерты эпохи романтизма, танцевальные композиции, а также произведения Арама Хачатуряна и Белы Бартока. По завершении программы слушатели смогут пообщаться с музыкантами.

Концерт начнется 26 мая в 15 часов дня. Адрес библиотеки: ул. Щербаковская, д.54. Вход свободный.

Фото: предоставлено библиотекой №84.