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Студенты «гнесинки» и консерватории выступят в библиотеке Соколиной горы
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Студенты «гнесинки» и консерватории выступят в библиотеке Соколиной горы 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В рамках цикла «Классические вечера» в библиотеке №84, расположенной на Щербаковской улице, состоится скрипичный концерт.
В исполнении студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных прозвучал произведения финских, немецких, испанских композиторов. Молодые артисты обучаются игре на скрипке под руководством педагога академии Оксаны Тихоновой — высокий уровень преподавательского мастерства Оксаны отмечен российским Министерством культуры.
В программе концерта — концерты эпохи романтизма, танцевальные композиции, а также произведения Арама Хачатуряна и Белы Бартока. По завершении программы слушатели смогут пообщаться с музыкантами.
Концерт начнется 26 мая в 15 часов дня. Адрес библиотеки: ул. Щербаковская, д.54. Вход свободный.
Фото: предоставлено библиотекой №84.
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