Группа «Би-2» и их друзья выступят на рок-фестивале в Бобруйске

МОСКВА, 23 мая. / ТАСС /. Участники рок-группы «Би-2» 6 июля впервые проведут собственный музыкальный фестиваль в городе Бобруйск, где началась история коллектива. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

"Мы давно мечтали сделать свой фест — огромный open-air, попасть на который смогут все без исключения", — привели в пресс-службе слова гитариста и автора песен группы Шуры «Би-2».

Лайн-ап «Би-2 FEST»

Участниками «Би-2 FEST» станут белорусская группа «Солнечная сторона», российский коллектив «Сети», Brainstorm из Латвии и американская группа Midnight Faces. Все эти музыканты так или иначе связаны с творческой историей «Би-2».

"Солнечная сторона" — это группа, из-за которой в принципе и появилась группа «Би-2». Эта команда, участником и автором песен которой был мой дядя Михаил Карасев , была невероятно популярна в Беларуси в 80-е и оказала на нас огромное влияние в самом начале нашего творческого пути, — пояснил Шура Би-2. — Более того, какие-то их песни, например, «Дурочку» и некоторые другие треки, мы переделали и включили в свой репертуар".

Группа «Сети», которой принадлежит песня Smile, создана флейтистом и соавтором текстов «Би-2» Яном Николенко. Команду Brainstorm белорусско-российские музыканты называют старыми друзьями. «Они много раз участвовали в наших проектах — и в студии, и на сцене. Это замечательная команда, очень хочется показать их и в Бобруйске», — заметил Шура.

Лос-анджелесскую команду Midnight Faces «Би-2» описали как «одну из самых интересных пост-панк-групп нынешнего времени». У российского слушателя будет шанс познакомиться с ними ближе в московском СК «Олимпийский» 27 октября.

Сами «Би-2» выйдут на сцену в конце фестиваля с двухчасовым шоу «Горизонт событий», которое уже увидели жители многих российских городов.

Группа «Би-2» была основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету «Би-2» десять номерных альбомов, последний из которых — «Горизонт событий» — вышел в свет в сентябре 2017 года. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, «Золотой граммофон», «Чартова дюжина» и награды музыкальных каналов «Муз-ТВ», Ru.tv.