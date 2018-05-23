Хор из 300 человек споет на площади в Нижнем Новгороде 24 мая

День славянской письменности и культуры отпразднуют в Нижнем Новгороде 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в этот день на площади Маркина состоится большой хоровой концерт под открытым небом.

Нижегородцы и гости города услышат сводный хор из 300 человек. Он будет состоять из представителей детских и взрослых певческих коллективов: детских школ искусств №3, 8 и 9, хоровой школы «Жаворонок», а также камерного хора «Нижний Новгород».

Художественный руководитель концерта — лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Стольников.

Будут исполнены сочинения русской духовной музыки и популярные песни советских авторов.

Основной идеей праздника в этом году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.

Хоровой концерт начнется в 13:00 на площади Маркина. Вход свободный.