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Хор из 300 человек споет на площади в Нижнем Новгороде 24 мая
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Хор из 300 человек споет на площади в Нижнем Новгороде 24 мая 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
День славянской письменности и культуры отпразднуют в Нижнем Новгороде 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, в этот день на площади Маркина состоится большой хоровой концерт под открытым небом.
Нижегородцы и гости города услышат сводный хор из 300 человек. Он будет состоять из представителей детских и взрослых певческих коллективов: детских школ искусств №3, 8 и 9, хоровой школы «Жаворонок», а также камерного хора «Нижний Новгород».
Художественный руководитель концерта — лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Стольников.
Будут исполнены сочинения русской духовной музыки и популярные песни советских авторов.
Основной идеей праздника в этом году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.
Хоровой концерт начнется в 13:00 на площади Маркина. Вход свободный.
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