Омский музтеатр дарит подарки и объявляет акцию «С любовью к зрителю»

С 24 мая с 00.00 до 23.59 26 мая можно приобрести билеты на спектакли Омского государственного музыкального театра за половину стоимости. Эту акцию театр проводит в рамках празднования своего дня рождения.

Напомним, что 24 мая 1947 года состоялся премьерный показ оперетты советского композитора Р. Хейфа «Яблоко любви» по пьесе И. Луковского. Это было на сцене существовавшего тогда в Омске Театра музыкальной комедии. Позднее, в 1982 году, творческий коллектив переехал в новое современное здание, которое с одной стороны напоминало концертный рояль, с другой — парусный корабль, развернутый к Иртышу. Вместе с «пропиской» поменялся и статус учреждения, театр стал государственным. Оперетту и музыкальную комедию объединили с оперой и балетом, а репертуар заметно расширился. Сейчас наряду с сохранением лучших традиций, в современной афише музыкального театра присутствуют и новаторские постановки, среди них балеты «Идиот», «Шинель», «Эсмеральда», музыкальная драма «Ромео, Джульетта и тьма», оперетта «Прекрасная Елена» и многие другие. Все больше популярности у публики завоевывают театральные проекты новых форматов, такие как ароматная фантазия на музыку И. С. Баха «Кофейная кантата», театрализованная феерия «Четыре сезона для оперы», а также концерты-диалоги из цикла «Лицом к лицу со зрителем». В ближайших планах — Open Air Project — театральный перформанс «Классика города».

Татьяны Бобровой. В свой день рождения музыкальный театра представит оперу Дж. Верди «Травиата» с участием солистов из Сеула, в этот вечер музыкальное произведение прозвучит на двух языках: корейские артисты исполнят партии на итальянском, российские — на русском. 26 мая состоится гала-концерт «С днём рождения, театр!», на котором будут чествовать артистов, музыкантов, постановочную часть, будут вручены именные премии имени Георгия Котова

В пресс-службе театра уточнили, что билеты со скидкой в 50% можно приобрести в кассе театра и на сайте музыкального театра в разделе «Афиша», также обращают внимание, что скидка действительна на спектакли 71 и 72 творческого сезона (июнь, июль, сентябрь, октябрь), но не распространяется на гастрольные мероприятия, а также на детские спектакли июня.