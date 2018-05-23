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Музыкальный концерт ко Дню славянской письменности пройдет в «Царицыне»
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Музыкальный концерт ко Дню славянской письменности пройдет в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 21 минуту назад
Фото: Борисовские пруды
Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 26 мая. Атриум Хлебного дома наполнится мелодиями произведений знаменитых композиторов России и Чехии — двух славянских стран.
Гости концерта смогут насладиться прелюдией Гедике, «Квартетом №2» Рахманинова, токатты Прокофьева и Гийю, юморесок Дворжака, «Мелодией» Чайковского и, конечно, славянским концертом для органа и струнного оркестра Слонимского.
Исполнять сочинения знаменитых маэстро будут Антон Паисов— дирижёр, художественный руководитель «Antonio-orchestra», а также его солистка, органистка Олеся Кравченко.
Начнется концерт классической музыки в 17:00. Подробности о приобретении билетов можно уточнить на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».
Фото: музей-заповедник «Царицыно»
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