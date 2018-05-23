Музыкальный концерт ко Дню славянской письменности пройдет в «Царицыне»

Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 26 мая. Атриум Хлебного дома наполнится мелодиями произведений знаменитых композиторов России и Чехии — двух славянских стран.

Гости концерта смогут насладиться прелюдией Гедике, «Квартетом №2» Рахманинова, токатты Прокофьева и Гийю, юморесок Дворжака, «Мелодией» Чайковского и, конечно, славянским концертом для органа и струнного оркестра Слонимского.

Исполнять сочинения знаменитых маэстро будут Антон Паисов— дирижёр, художественный руководитель «Antonio-orchestra», а также его солистка, органистка Олеся Кравченко

Начнется концерт классической музыки в 17:00. Подробности о приобретении билетов можно уточнить на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».

Фото: музей-заповедник «Царицыно»