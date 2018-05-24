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Из Рианны в Моцарта: Facebook научился менять жанр музыки
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Из Рианны в Моцарта: Facebook научился менять жанр музыки 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Исследователи из Facebook Research разработали метод превращения одних композиций в другие: с другими инструментами, стилем и жанром. Разработчики продемонстировали технологию на нескольких композициях, пока роботу лучше всего удается превращать что-то в симфонии Моцарта.
Хотя технологию пока сложно назвать совершенной, распознать синтезированные записи уже не так уж и просто. Исследователи попросили нескольких музыкантов и просто добровольцев отличить работу нейросети от оригинальных композиций. Для этого им в случайном порядке давали послушать шесть записей, из которых лишь одна была настоящей. Тесты показали, что в большинстве случаев люди не могут правильно определить, где Моцарт, а где робот.
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