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Юные артисты дали отчетный концерт на Ленинградке
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Юные артисты дали отчетный концерт на Ленинградке 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Творческие итоги первого года работы мастерской «Музыкальный ларец» подвели в Войковском районе. Отчетный концерт состоялся в стенах школы № 1250, где работает кружок.
— Для концерта наш ансамбль представил программу по трем направлениям: «Эстрадное и народное пение», «Хореография», «Исполнительское мастерство на музыкальных инструментах», — рассказал представитель образовательного учреждения.
Программа с участием юных артистов была подготовлена художественным руководителем коллектива Викторией Гордитской. В концерте приняли участие педагог по хореографии Камила Рамазанова и руководитель инструментальной группы Алтынбай Гарипов.
— В планах коллектива на следующий год — постановка мюзикла, — добавили в администрации школы № 1250. (ео)
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