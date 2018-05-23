Юные артисты дали отчетный концерт на Ленинградке

Творческие итоги первого года работы мастерской «Музыкальный ларец» подвели в Войковском районе. Отчетный концерт состоялся в стенах школы № 1250, где работает кружок.

— Для концерта наш ансамбль представил программу по трем направлениям: «Эстрадное и народное пение», «Хореография», «Исполнительское мастерство на музыкальных инструментах», — рассказал представитель образовательного учреждения.

Программа с участием юных артистов была подготовлена художественным руководителем коллектива Викторией Гордитской. В концерте приняли участие педагог по хореографии Камила Рамазанова и руководитель инструментальной группы Алтынбай Гарипов.

— В планах коллектива на следующий год — постановка мюзикла, — добавили в администрации школы № 1250. (ео)