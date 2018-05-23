Столетие со дня рождения Бернстайна отметят в Калининграде концертом его соотечественников

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. / ТАСС /. Столетие со дня рождения американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна отметят в Калининграде большим концертом с участием сводного оркестра областной филармонии и музыкантов из США, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь филармонии имени Е. Ф. Светланова Наталья Егорова

"Программа «Посвящение Бернстайну» будет представлена публике в концертном зале областной филармонии 25 мая в рамках российского тура группы вокалистов и дирижера из США — родины легенды американской музыки", — сказала она Калининград стал первым городом тура, далее концерты пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде и Новосибирске.

В ходе концерта исполнят фрагменты из самых популярных произведений Бернстайна — симфоний «Каддиш» и «Месса», хиты из мюзиклов «Увольнение в город», «Чудесный город», «Кандид» и «Вестсайдской истории». Петь будут вокалисты Эшли Эмерсон — постоянная солистка Метрополитен-опера, Доминик Армстронг и Луис Ороско , выступающие на сценах ведущих оперных театров США и Европы.

"Музыкальное сопровождение солистам обеспечит сводный оркестр [камерный и концертный духовой] областной филармонии, за дирижерский пульт которого встанет также известный маэстро из США Марк Мандарано — художественный руководитель оркестра Sinfonietta of Riverdale из Нью-Йорка", — отметила Егорова.

Леонард Бернстайн (1918 — 1990) родился в Лоренсе, штат Массачусетс, в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Он известен как композитор, пианист, дирижер и популяризатор академической музыки. Дирижировал многими ведущими оркестрами мира, возглавлял Нью-Йоркской филармонический оркестр. Впервые исполнил многие произведения американских композиторов, записал все симфонии Бетховена, Малера, Чайковского. Автор двух опер, трех симфоний, пяти мюзиклов, в том числе прославленной «Вестсайдской истории».