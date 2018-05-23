Ещё
Столетие со дня рождения Бернстайна отметят в Калининграде концертом его соотечественников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Столетие со дня рождения Бернстайна отметят в Калининграде концертом его соотечественников 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Столетие со дня рождения американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна отметят в Калининграде большим концертом с участием сводного оркестра областной филармонии и музыкантов из США, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь филармонии имени Е. Ф. Светланова Наталья Егорова.
"Программа «Посвящение Бернстайну» будет представлена публике в концертном зале областной филармонии 25 мая в рамках российского тура группы вокалистов и дирижера из США — родины легенды американской музыки", — сказала она  Калининград стал первым городом тура, далее концерты пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде и Новосибирске.
В ходе концерта исполнят фрагменты из самых популярных произведений Бернстайна — симфоний «Каддиш» и «Месса», хиты из мюзиклов «Увольнение в город», «Чудесный город», «Кандид» и «Вестсайдской истории». Петь будут вокалисты Эшли Эмерсон — постоянная солистка Метрополитен-опера, Доминик Армстронг и Луис Ороско, выступающие на сценах ведущих оперных театров США и Европы.
"Музыкальное сопровождение солистам обеспечит сводный оркестр [камерный и концертный духовой] областной филармонии, за дирижерский пульт которого встанет также известный маэстро из США Марк Мандарано — художественный руководитель оркестра Sinfonietta of Riverdale из Нью-Йорка", — отметила Егорова.
Леонард Бернстайн (1918 — 1990) родился в Лоренсе, штат Массачусетс, в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Он известен как композитор, пианист, дирижер и популяризатор академической музыки. Дирижировал многими ведущими оркестрами мира, возглавлял Нью-Йоркской филармонический оркестр. Впервые исполнил многие произведения американских композиторов, записал все симфонии Бетховена, Малера, Чайковского. Автор двух опер, трех симфоний, пяти мюзиклов, в том числе прославленной «Вестсайдской истории».
ТАСС: последние новости
Группа "Би-2" и их друзья выступят на рок-фестивале в Бобруйске Бутусов исполнил хиты группы "Наутилус Помпилиус" во Владикавказе Музыку современных отечественных композиторов сыграют в Зале Чайковского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?88
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что толкнуло Ларису Пашкову на самоубийство
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение