Московская консерватория и фирма «Мелодия» выпустят антологию современной хоровой музыки 

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма «Мелодия» и Московская государственная консерватория им. Чайковского при поддержке Союза композиторов в среду представили первый выпуск нового проекта «Антология современной хоровой музыки композиторов России». Об этом сообщили в пресс-службе фирмы «Мелодия».
"Амбициозная идея запечатлеть в звуках многообразие тенденций и трендов, существующих в композиторском творчестве, была воплощена Камерным хором Московской консерватории и его художественным руководителем, лауреатом премии Москвы, профессором Александром Соловьевым, ставшим инициатором проекта", — рассказали в «Мелодии».
В первый диск «Антологии» вошли духовные и светские произведения московских композиторов разных поколений — Родиона Щедрина, Романа Леденева, Владислава Агафонникова, Валерия Кикты, Ширвани Чалаева, Ефрема Подгайца, Александра Чайковского, Александра Клевицкого, Кузьмы Бодрова и других, а также сочинение таджикского композитора Толибхона Шахиди.
"Антология" записывалась в формате «live», то есть живого выступления, в Большом, Малом и Рахманиновском залах консерватории в период с 2012 по 2017 годы. В записи приняли участие пианистка Екатерина Мечетина, органистка Евгения Кривицкая и другие московские музыканты.
Камерный хор Московской консерватории был создан в 1994 году выдающимся хормейстером современности профессором Борисом Тевлиным. В основу его репертуара легли новые сочинения композиторов-современников. Коллектив много гастролирует в России и за рубежом, участвует в ряде фестивалей, среди которых Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, Фестиваль российской культуры в Японии, «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» и «Другое пространство».