Ещё
Московская консерватория и фирма «Мелодия» выпустят антологию современной хоровой музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Московская консерватория и фирма «Мелодия» выпустят антологию современной хоровой музыки 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма «Мелодия» и Московская государственная консерватория им. Чайковского при поддержке Союза композиторов в среду представили первый выпуск нового проекта «Антология современной хоровой музыки композиторов России». Об этом сообщили в пресс-службе фирмы «Мелодия».
"Амбициозная идея запечатлеть в звуках многообразие тенденций и трендов, существующих в композиторском творчестве, была воплощена Камерным хором Московской консерватории и его художественным руководителем, лауреатом премии Москвы, профессором Александром Соловьевым, ставшим инициатором проекта", — рассказали в «Мелодии».
В первый диск «Антологии» вошли духовные и светские произведения московских композиторов разных поколений — Родиона Щедрина, Романа Леденева, Владислава Агафонникова, Валерия Кикты, Ширвани Чалаева, Ефрема Подгайца, Александра Чайковского, Александра Клевицкого, Кузьмы Бодрова и других, а также сочинение таджикского композитора Толибхона Шахиди.
"Антология" записывалась в формате «live», то есть живого выступления, в Большом, Малом и Рахманиновском залах консерватории в период с 2012 по 2017 годы. В записи приняли участие пианистка Екатерина Мечетина, органистка Евгения Кривицкая и другие московские музыканты.
Камерный хор Московской консерватории был создан в 1994 году выдающимся хормейстером современности профессором Борисом Тевлиным. В основу его репертуара легли новые сочинения композиторов-современников. Коллектив много гастролирует в России и за рубежом, участвует в ряде фестивалей, среди которых Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, Фестиваль российской культуры в Японии, «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» и «Другое пространство».
ТАСС: последние новости
Бутусов исполнил хиты группы "Наутилус Помпилиус" во Владикавказе Музыку современных отечественных композиторов сыграют в Зале Чайковского Международный джазовый фестиваль Jazz May открылся в Пензе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?114
Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение