ФИФА назвала имена исполнителей официальной песни ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила имена исполнителей, которые запишут официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В рамках очередного интересного сотрудничества ФИФА и Sony Music, Уилл Смит , Ники Джем и Эра Истрефи исполнят Live It Up — официальную песню чемпионата мира по футболу — 2018 в России, спродюссированную ди-джеем и композитором Дипло », — говорится в сообщении.

Отмечается, что песня станет доступна на различных музыкальных платформах 25 мая, а 7 июня будет представлен официальный видеоклип.