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ФИФА назвала имена исполнителей официальной песни ЧМ-2018
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ФИФА назвала имена исполнителей официальной песни ЧМ-2018 

RT на русском 3 часа назад
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила имена исполнителей, которые запишут официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.
«В рамках очередного интересного сотрудничества ФИФА и Sony Music, Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят Live It Up — официальную песню чемпионата мира по футболу — 2018 в России, спродюссированную ди-джеем и композитором Дипло», — говорится в сообщении.
Отмечается, что песня станет доступна на различных музыкальных платформах 25 мая, а 7 июня будет представлен официальный видеоклип.
Ранее сообщалось, что Наталия Орейро записала песню к ЧМ-2018 по футболу.
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