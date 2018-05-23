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Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»
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Актриса Климова объяснила свой провал в шоу «Голос» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда сериала "Петербургские тайны" Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила свою певческую карьеру. В 90-х она пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее.
"Сейчас я пою, но делаю это в рамках своей драматической профессии — в мюзиклах, например. На эстраде я что-то не прижилась. Несмотря на то, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образ жизни певицы — не совсем мое",  — поделилась артистка. Климова призналась — на эстраде ей некомфортно.
"К сожалению, я сама песни не пишу. Это значит, надо найти свою композицию, отдать за нее большую сумму денег, потом заплатить за раскрутку, съемки клипа, ротацию. Я поняла, что это все просто не для меня!", — заявила звезда.
По словам Климовой, участие в вокальном конкурсе "Голос" было всего лишь экспериментом без претензий на победу. "Я отдавала себе отчет, что соревноваться с молодыми вокалистами шансов почти не было. И потом, несмотря на то, что я неплохо пою, я все-таки драматическая артистка и у меня другой способ звукоизвлечения и подачи, нежели у поп-исполнителей", — поведала исполнительница.
Ирина отметила, что благодаря "Голосу" она напомнила о своей персоне, ведь многие уже забыли, что Ирина Климова может петь.
"А через год у этой моей акции появилось неожиданное продолжение. Юра Аксюта, с которым мы не общались 20 лет, а сейчас он является музыкальным продюсером "Первого канала", пригласил меня в программу "Три аккорда". А это тоже был очень хороший проект!" — рассказала Ирина Sobesednik.ru.
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