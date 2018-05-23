Актриса Климова объяснила свой провал в шоу «Голос»

Звезда сериала "Петербургские тайны" Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила свою певческую карьеру. В 90-х она пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее.

"Сейчас я пою, но делаю это в рамках своей драматической профессии — в мюзиклах, например. На эстраде я что-то не прижилась. Несмотря на то, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образ жизни певицы — не совсем мое", — поделилась артистка. Климова призналась — на эстраде ей некомфортно.

"К сожалению, я сама песни не пишу. Это значит, надо найти свою композицию, отдать за нее большую сумму денег, потом заплатить за раскрутку, съемки клипа, ротацию. Я поняла, что это все просто не для меня!", — заявила звезда.

По словам Климовой, участие в вокальном конкурсе "Голос" было всего лишь экспериментом без претензий на победу. "Я отдавала себе отчет, что соревноваться с молодыми вокалистами шансов почти не было. И потом, несмотря на то, что я неплохо пою, я все-таки драматическая артистка и у меня другой способ звукоизвлечения и подачи, нежели у поп-исполнителей", — поведала исполнительница.

Ирина отметила, что благодаря "Голосу" она напомнила о своей персоне, ведь многие уже забыли, что Ирина Климова может петь.