Хор из Чили выступит в Лингвистическом университете

Концерт «Музыка со специями» пройдет 25 мая в Московском государственном лингвистическом университете.

Жители столицы услышат совместное выступление двух творческих коллективов. Хор из чилийского университета Santiago de Chile споет вместе с коллективом от МГЛУ Musica Linguae.

— Большинство артистов — лингвисты. Хоровая капелла Musica Linguae была образована в 2000 году. Ее название переводится с латыни как «музыка языка», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью МГЛУ Ольга Ретивкина.

Сотрудники учреждения пригласили всех желающих жителей столицы. Для посещения концерта необходимо оставить заявку на официальной странице капеллы.

Гостей ждут в 18:30 по адресу: улица Остоженка, дом 38.