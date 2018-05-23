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Хор из Чили выступит в Лингвистическом университете
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Хор из Чили выступит в Лингвистическом университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Концерт «Музыка со специями» пройдет 25 мая в Московском государственном лингвистическом университете.
Жители столицы услышат совместное выступление двух творческих коллективов. Хор из чилийского университета Santiago de Chile споет вместе с коллективом от МГЛУ Musica Linguae.
— Большинство артистов — лингвисты. Хоровая капелла Musica Linguae была образована в 2000 году. Ее название переводится с латыни как «музыка языка», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью МГЛУ Ольга Ретивкина.
Сотрудники учреждения пригласили всех желающих жителей столицы. Для посещения концерта необходимо оставить заявку на официальной странице капеллы.
Гостей ждут в 18:30 по адресу: улица Остоженка, дом 38.
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