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Вечер классической музыки пройдет 31 мая в музее имени Антона Чехова
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Вечер классической музыки пройдет 31 мая в музее имени Антона Чехова 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Жители столицы услышат сочинения французских композиторов. Вечер классической музыки пройдет 31 мая в музее имени Антона Чехова.
Гости услышат выступления лауреатов международных конкурсов. На официальном сайте музея имени Антона Чехова сообщили, что музицировать будут скрипачка Яна Масорина, пианистка Мария Соэйру и вокалистка Варвара Комаровская.
Отметим, что в программу концерта войдут Соната для скрипки и фортепиано в трех частях Франсиса Пуленка, композиция «Après un rêve» Гюстава Форе и вальс № 7 из цикла Мориса Равеля.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6, строение 2. Вход платный.
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