Вечер классической музыки пройдет 31 мая в музее имени Антона Чехова

Жители столицы услышат сочинения французских композиторов. Вечер классической музыки пройдет 31 мая в музее имени Антона Чехова.

Гости услышат выступления лауреатов международных конкурсов. На официальном сайте музея имени Антона Чехова сообщили, что музицировать будут скрипачка Яна Масорина, пианистка Мария Соэйру и вокалистка Варвара Комаровская.

Отметим, что в программу концерта войдут Соната для скрипки и фортепиано в трех частях Франсиса Пуленка, композиция «Après un rêve» Гюстава Форе и вальс № 7 из цикла Мориса Равеля

Гостей ждут в 19:00 по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6, строение 2. Вход платный.