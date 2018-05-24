Жители столицы услышат сочинения французских композиторов. Вечер классической музыки пройдет 31 мая в музее имени Антона Чехова.
Гости услышат выступления лауреатов международных конкурсов. На официальном сайте музея имени Антона Чехова сообщили, что музицировать будут скрипачка Яна Масорина, пианистка Мария Соэйру и вокалистка Варвара Комаровская.
Отметим, что в программу концерта войдут Соната для скрипки и фортепиано в трех частях Франсиса Пуленка, композиция «Après un rêve» Гюстава Форе и вальс № 7 из цикла Мориса Равеля.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6, строение 2. Вход платный.