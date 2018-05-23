6 легендарных рок-групп, не спешащих на пенсию

Слава некоторых музыкантов похожа на фейерверк — ярко загорается, но быстро гаснет. А вот другим удается стать настоящими «звездами» — они сверкают ярко и долго. И хотя никто в этой Вселенной не вечен, но гаснуть они пока не собираются.

На следующей неделе в СК «Олимпийский» состоится концерт «крестного отца хэви-метала» — Оззи Осборна , который провел на сцене ровно полвека и теперь отправился в свое прощальное турне.

Профессию рокера можно с уверенностью назвать «вредным производством», но Оззи далеко не единственный культовый исполнитель из числа тех, кто до сих пор в строю.

Deep Purple

Еще до приезда Осборна, ровно через неделю (30 мая), в Москве сыграет по-настоящему легендарная группа Deep Purple. Ее оригинальный состав собрался под этим названием в 1968 году, но за 50 лет истории неоднократно менялся, и в общей сложности в Deep Purple выступали 14 человек. Единственным «бессменным» участником группы остался ударник Иэн Пэйс.

За свою плодотворную и долгую карьеру Deep Purple выпустила 20 альбомов, последний из которых вышел год назад, так же как и клип с красноречивым названием Time for Bedlam.

The Rolling Stones

За шесть лет до того, как мир впервые услышал о Deep Purple, в Британии появилась группа, которая соперничала с The Beatles, но, в отличие от «ливерпульской четверки», продолжает выходить на сцену и по сей день.

В их копилке 23 студийных альбома и восемь концертных. Сейчас у «катящихся камней» в самом разгаре тур «NoFilter», который продлится до середины июня. И да, это по-прежнему «тот самый» Rolling Stones с Миком Джаггером и Китом Ричардсом.

Scorpions

Свой полувековой юбилей немецкая англоязычная рок-группа отметила в 2015 году. Сейчас это одна из самых старых и известных музыкальных банд, а в самом начале, в конце 1960-х, основатель Рудольф Шенкер уговаривал вокалиста Клауса Майне бросить курить из соображений экономии.

Но потом их финансовые проблемы перестали быть такими острыми, ведь они вдвоем всегда продолжали быть Scorpions и продали более 100 миллионов копий своих альбомов (18 студийных и восемь концертных). В прошлом году «скорпионы» устроили Crazy World Tour, а теперь взяли небольшую передышку до сентября.

AC/DC

В 1973 году выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами, была создана группа AC/DC. К сожалению, в 2014-м Малькольму пришлось покинуть банду по состоянию здоровья, но после его ухода к Анугусу и другим участникам AC/DC присоединился племянник основателей Стив.

Интересный факт — «пионер хард-рока», группа, выпустившая 19 студийных альбомов, вдохновляет не только своих музыкальных преемников, но и пивоварни. Так, в 2015 году Karlsberg совместно с AC/DC начала производить пиво, названное в честь их альбома Rock or bust, вышедшего в 2014-м.

Metallica

Что может быть металличнее? На современной сцене вызов ветеранам из созданной в 1981 году группы бросить вряд ли кто-то осмелится. У Metallica десять студийных альбомов, а также звание единственной в истории группы, которая выступила на всех континентах Земли, включая Антарктиду, причем за один год — 2013-й.

Бессменными участниками группы с первых дней и по сей момент остаются Джеймс Хетфилд Ларс Ульрих , и к ним можно добавить еще и Кирка Хэммета, который присоединился к музыкантам спустя два года после создания. Как дела у них сейчас? Бурно. В середине мая закончился европейский тур, а после летних каникул их будут ждать в Северной Америке.

Bon Jovi

Если сравнивать американскую рок-группу из Нью-Джерси со всеми остальными участниками нашего списка, то Bon Jovi могут показаться «юнцами», ведь группе всего 35 лет. Но за этот период состав практически не менялся, если не считать ухода басиста Алека Джона Сача, которого заменил Хью Макдональд, и гитариста Ричи Самбора, который покинул группу в 2013 году.

Если говорить о Bon Jovi цифрами сухой статистики, то это 13 студийных альбомов, шесть сборников и два концертных альбома. А еще более 2,5 тыс. концертов в 50 странах перед 34-миллионной аудиторией. А вот если взять для примера хотя бы It’s my life, то становится понятно, почему в марте этого года за успехи в области музыки группе вручили награду iHeartRadio Icon Award.