Роскошная Вайкуле «обольстила» Киркорова

Курортная красавица Юрмала готовится к четвертому музыкальному фестивалю " Лайма . Рандеву". С 19 по 22 июля на сцену зала "Дзинтари" будут выходить суперзвезды. Накануне открытия с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле встретился корреспондент Dni.Ru

"Политика нашего фестиваля в том, что он вне политики, вне распрей и конфликтов",

— пояснила Вайкуле.

Сердючка, кстати, давно не дает концертов, но Лайме удалось уговорить воплотившего образ проводницы со звездой во лбу Андрея Данилко

"Мы дружим много лет, можем часами говорить по телефону, и даже странно, что только сейчас он будет участвовать в "Рандеву",

— пояснила Лайма.

А вот Филипп Киркоров , который с Лаймой тоже знаком очень много лет, в шутку обиделся — мол, как это так, что на таком прекрасном празднике песни он до сих пор не блистал. В этом году справедливость восторжествует — Филипп, как уверяет Лайма, на "Вечере хитов" предстанет в неожиданном образе и даже споет с ней дуэтом. Роскошной прибалтийской звезде удалось соблазнить поп-короля!

За четыре фестивальные дня в Юрмале споют более шестидесяти артистов. Вайкуле объяснила, как отбирала их. "Каждому артисту я позвонила лично и пригласила — это правильно, когда хозяин сам зовет гостей, — улыбается певица. — А в отборе руководствовалась только одним — талантом. Причем в фестивале участвуют такие звезды, что даже я, опытный артист, робею выходить вместе с ними на сцену. Марио Бионди (обладающий бархатным баритоном певец из Италии — Прим. Ред.) например. Эта ж такая величина!"

"Есть артисты, которые берут публику голосом, есть, которые умеют подать себя, есть прекрасно выглядящие. Я же зову тех, у кого сочетаются все эти качества — самых больших звезд, — рассказала артистка. — Но даю сцену и молодым, у которых, на мой взгляд, яркое будущее".

Она добавила, что все гости будут петь вживую и за чисто символические деньги, "о которых даже говорить смешно".