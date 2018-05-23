Классика под музыку и музыка под классику

Уникальный англо-русский проект презентует 25 мая Московская консерватория.

В 19:00 в Большом зале Московской консерватории известный дирижер Ян Латам-Кениг представит его вместе с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского. Музыка Д. Шостаковича к кинофильму «Гамлет» и У. Уолтона к кинофильму «Генрих V» будет сопровождаться фрагментами литературных произведений Уильяма Шекспира в исполнении мэтра английского театра и кино Саймона Кэллоу (на английском языке с субтитрами), а Рапсодия для оркестра « Тарас Бульба » Л. Яначека — выдержками из одноименной повести Н. Гоголя, которые прочитает Народный артист России Михаил Филиппов

Ян Латам-Кениг — главный дирижер и председатель художественно-творческой коллегии Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. В разные годы он был музыкальным руководителем Филармонического оркестра Вроцлава (Польша), Филармонического оркестра молодых исполнителей им. Л. Яначека, Филармонического оркестра Национального автономного университета Мехико (Мексика). С 2013 является художественным руководителем Симфонического оркестра Фландрии (Бельгия).

Ну а Саймона Кэллоу любителям кино представлять особенно не нужно: этот английский актер снимался в фильмах «Амадей», «Комната с видом», «Влюбленный Шекспир», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Призрак оперы» и «Деяния Годфри», а в театре сыграл главные роли в таких спектаклях, как «Загадка Чарльза Диккенса», «Как важно быть Оскаром», «Быть Шекспиром». Как режиссер он поставил около тридцати шоу. Написал четырнадцать книг, в том числе — биографию Рихарда Вагнера «Быть Вагнером».

Если Саймон Кэллоу выступает с БСО им. П. И. Чайковского впервые, то для артиста Московского академического театра имени В. Маяковского Михаила Филиппова этот концерт станет продолжением длительного и успешного сотрудничества с оркестром. В числе музыкально-литературных композиций БСО, в которых он принимал участие, — «Подросток» по Ф. Достоевскому, «Пер Гюнт» по Г. Ибсену, «Война и мир» по роману-эпопее Л. Толстого, «Легенды о любви» по письмам Г. Малера, симфоническая сказка «Петя и Волк» С. Прокофьева, «Великая княгиня Елизавета» (к 150-летию со дня рождения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джазовые ритмы Аве Марии