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Дом культуры «Нагатино» проведет отчетный концерт в «Москворечье»
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Дом культуры «Нагатино» проведет отчетный концерт в «Москворечье» 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Отчетный концерт творческих коллективов Дома культуры «Нагатино» пройдет в «Москворечье» в четверг, 24 мая.
Организаторы отмечают, что гостей будут ждать только самые лучшие творческие выступления, поставленные за этот год, и номера, уже ставшие культовыми, у которых есть история и награды различных конкурсов и фестивалей.
Состоится мероприятие в Творческом центре «Москворечье» впервые.
— В этом году наш концерт пройдет не в Доме культуры, так как мы впервые выходим на большую площадку. Наш актовый зал небольшой и с комфортом вмещает лишь 80 человек, 100 — уже тесно. А на концерте только на сцене будет 400 детей. Представьте, если к каждому придут родители. Поэтому мы переходим на новый уровень — на большую сцену, — рассказал редактору газеты «Нагатинский затон» художественный руководитель Дома культуры «Нагатино» Евгений Шугаев.
Длительность концерта — 1,5 часа. Зрителям покажут где-то 23-24 номера, но это еще предстоит решить на сегодняшней репетиции.
Точно будут вокальные, хореографические и музыкальные номера. Молодежный оркестр «Доминанта» исполнит композиции из различных кинофильмов. Вокальные выступления разделятся на фольклорные в исполнении ансамбля народной песни «Нагатица» и эстрадные от вокальной студии «Ре-Микс». Кроме того, у гостей концерта будет уникальная возможность услышать песни на чувашском языке от ведущего творческого коллектива Москвы — хора «Атал», что переводится, как «Волга». Упоминание этой великой водной артерии здесь не просто так: сам концерт будет построен как морское путешествие через страны и континенты.
Помимо творческих коллективов самого Дома культуры, для слушателей выступит участник шоу «Голос» Александр Бичев и заслуженный артист России Валерий Семин.
Чем завершится отчетный концерт — секрет. Но организаторы обещают, что этот финал станет фееричным.
Убедиться в пророчествах нагатинского Дома культуры сможет любой желающий в 19:00 в Культурном центре «Москворечье».
Фото: корреспондент газеты «Нагатинский затон»
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