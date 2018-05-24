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Дни славянской культуры: хоры Самарской области присоединились к всероссийской акции
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Дни славянской культуры: хоры Самарской области присоединились к всероссийской акции 

ТРК Губерния 48 минут назад
Фото: Самарская газета
В России отмечают День славянской письменности и культуры. Государственным этот праздник стал в 1863 году — тогда широко отмечали тысячелетие азбуки. Возродили традиции празднования лишь в 1991 году. Сегодня его отмечают на самом высоком уровне. Одновременно в крупных городах страны стартовал песенный марафон. В Самаре главным местом торжеств стал театр оперы и балета. В программе — выступления лучших хоров, а также эстрадные номера.
В этот день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия проходит единая общероссийская акция. Песенный марафон стартовал в крупнейших городах страны — от Владивостока до Калининграда.
Самара тоже услышала хор сотни голосов. В театре оперы и балета пел, без преувеличения, весь зал.
Репертуар полностью соответствует духу единственного в стране государственно-церковного праздника. Звучат классические произведения, а также популярные эстрадные песни. Традиции хорового пения, которыми всегда гордилась Россия, возрождаются.
"Мероприятие давным-давно стало общефедеральным, происходит своего рода перекличка между городами и регионами, репертуар при этом общий, во всех городах исполняются практически одни и те же песни. И это позволяет говорить о том, что практически вся страна хором поет в этот день”, — подчеркивает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Кульминацией стало выступление большого сводного хора. Юные голоса в едином порыве исполнили патриотическую песню «Славься» на музыку Михаила Глинки — песню о торжестве и силе русского народа, русской культуры и русского духа.
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