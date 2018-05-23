Кто из звезд приедет в Россию с концертами летом

Санкции, Скрипали, Сирия — все это не мешает топ-музыкантам из Британии и США посещать нашу столицу, а российским зрителям забивать под завязку залы на их концерты. Главные шоу иностранцев в сезоне лето-2018 выбрал Sobesednik.ru

Если голливудские вампиры — «начинающие» музыканты, то Deep Purple отметят в Москве 50-летие группы (30 мая, «Олимпийский»), а Оззи Осборн приедет в рамках прощального тура (1 июня, все тот же «Олимпийский», который, к слову, в следующем году закроется на реконструкцию). Deep Purple выступают здесь чуть ли не каждый год. И к когорте музыкантов, которые на Западе уже никому не нужны, их все-таки отнести нельзя: DP остаются классиками мирового рока. Отметить их полтинник — святое дело для российского рок-фана. С Оззи сложнее: «прощальные туры» — вещь лукавая и по меньшей мере в половине случаев артисты после них приезжают снова.

Из поколения next 9 июня в клубе Adrenalin Stadium выступит шотландская группа Franz Ferdinand. Команда, играющая в стиле инди-рока и постпанка, в последнее десятилетие очень востребована на разнообразных, в том числе летних, фестивальных площадках. Под новую программу FF потанцевать все еще очень даже можно. Музыканты усилили новые композиции электронным звучанием.

Мощной рок-гастролью станет приезд Guns’n’Roses. Американцев вполне можно отнести к рок-классикам, хотя появились они гораздо позже Led Zeppelin или тех же Deep Purple. Хард-рок-банда выступит под открытым небом на стадионе «Открытие Арена» 13 июля, еще до окончания чемпионата мира по футболу (хотя этот стадион будет участвовать в мундиале).