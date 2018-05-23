К изданию готовится саундтрек к фильму «Игла» 

Поклонников легендарной группы «Кино» ждет приятный сюрприз: музыкальное издательство «Maschina Records» готовит к изданию саундтрек фильма «Игла».
По словам представителей компании подготовка к выпуску на студии идет полным ходом.
Помогают изданию увидеть свет гитарист группы «Кино» Георгий Каспарян и режиссер культового фильма «Игла» Рашид Нугманов, которые предоставили оригинальные аудиозаписи и фото со съемок из личных архивов.
Издание будет выпущено на компакт-диске и на виниле. Его предзаказ можно сделать уже в начале июня этого года.