К изданию готовится саундтрек к фильму «Игла»

Поклонников легендарной группы «Кино» ждет приятный сюрприз: музыкальное издательство «Maschina Records» готовит к изданию саундтрек фильма «Игла».

По словам представителей компании подготовка к выпуску на студии идет полным ходом.

Помогают изданию увидеть свет гитарист группы «Кино» Георгий Каспарян и режиссер культового фильма «Игла» Рашид Нугманов , которые предоставили оригинальные аудиозаписи и фото со съемок из личных архивов.

Издание будет выпущено на компакт-диске и на виниле. Его предзаказ можно сделать уже в начале июня этого года.