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Стали известны участники Roof Music Fest в Москве
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Стали известны участники Roof Music Fest в Москве 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Музыкальный фестиваль Roof Music Fest объявил первых артистов, которые выступят на крыше московского клуба Chateau de Fantomas этим летом.
Откроет фестиваль группа Krec 7 июня. Солист коллектива говорит: «Всегда интересно выступать в новом месте, тем более если это крыша с таким крутым видом. За все время существования акустического состава Krec мы отлично сыгрались и постепенное дополнение программы новыми песнями привело к тому, что концерт длится около двух часов и как бы является срезом музыкальной истории коллектива, объединённым одним живым звучанием».
Следующим концертом станет выступление группы «Фрукты» 19 июля. Главный кавер-коллектив Москвы, резиденты программы «Вечерний Ургант» обещают море танцев, зажигательных ритмов и самых любимых хитов. Также 1 августа ожидается концерт на крыше группы «Обе две», этой весной выстрелившей хитовым саундтреком к российскому фильму «Я худею». Список участников фестиваля будет пополняться. *Roof Music Fest — питерский музыкальный фестиваль, впервые прошедший в Москве в прошлом году.
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