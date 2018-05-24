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Чулпан Хаматова представит в Москве моноспектакль «Уроки музыки»
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Чулпан Хаматова представит в Москве моноспектакль «Уроки музыки» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Актриса театра и кино Чулпан Хаматова представит в четверг на сцене Московского театра на Малой Бронной моноспектакль «Уроки музыки». Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия, добавив, что следующий показ постановки состоится 27 мая в Театральном зале Московского Международного дома музыки (ММДМ).
В основе «Уроков музыки» — произведения Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. В ролях — Чулпан Хаматова, Вероника Кожухарова (саксофон) и Полина Кондраткова (фортепиано).
"Сегодня имя Чулпан Хаматовой известно не только театральному и кинозрителю. Актрису знают как основателя Фонда «Подари жизнь», общественного деятеля, она стала безусловным лидером поколения, нравственным ориентиром для многих. Уникальная поэзия, музыка и тонкое актерское воплощение — все сошлось в спектакле-монологе Чулпан Хаматовой «Уроки музыки», — считают организаторы проекта.
Сама Хаматова эмоционально отозвалась о своей работе. «Это не просто спектакль, — сказала она, — это наше яростное желание поделиться возможностью побега из выхолощенной, бесчувственной реальности».
"Нас «сегодняшних» поведут за руки две величайших женщины, два великих поэта — Марина Цветаева и Белла Ахмадулина. Большая дерзость читать со сцены эту прозу и стихи, но радость, которую они дарят, перевешивает любой страх. И, зажмурившись, мы все-таки нырнем в эту прекрасную стихию. Вместе с вами!" — заявила Чулпан Хаматова.
Свое обращение к зрителям сформулировали и организаторы проекта. Их приглашение звучит так: «Если вы любите поэзию и музыку, приходите, если — нет, то, тем более, приходите. Может быть, пришло время попробовать услышать великую поэзию. И, поверьте, Чулпан Хаматова — идеальный проводник в мир слова и музыки».
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