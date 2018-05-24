Бас-гитарист Sex Pistols выступит на границе Южной и Северной Корей

Бывший участник британской группы Sex Pistols бас-гитарист Глен Мэтлок даст концерт в демилитаризованной зоне на границе Республики Корея и КНДР. Музыкальный фестиваль DMZ Peace Train пройдет с 21 по 24 июня.

Мэтлок предложил организатором бесплатно выступить на концерте, передает ТАСС . Музыканта вдохновило на этот поступок успешное проведение 27 апреля межкорейского саммита.

Бывший участник Sex Pistols исполнит одну из наиболее известных песен группы Anarchy in the U. K., а также выступит вместе с двумя южнокорейскими коллективами.