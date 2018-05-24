Шахрин приглашает на День рождения в сад «Эрмитаж»! 

Поздравить артиста, а заодно насладиться великолепной музыкой группы «Чайф», можно будет 28 июня.
Группа «Чайф» сыграет «Традиционный летний концерт в саду »Эрмитаж". День рождения Владимира Шахрина». Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какую программу команда готовит к своему выступлению, читайте только на НСН.
«Атмосфера в этом парке летом просто волшебная, мы стараемся делать очень легкую, светлую, праздничную программу. Пока еще не придумали, что будем играть в саду «Эрмитаж» на этот раз, но, надеюсь, к началу июня уже определимся, выберем песни, чтобы успеть их немного порепетировать», — отметил артист.
Летний концерт группы «Чайф» в Москве состоится 28 июня.