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Шахрин приглашает на День рождения в сад «Эрмитаж»!
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Шахрин приглашает на День рождения в сад «Эрмитаж»! 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Поздравить артиста, а заодно насладиться великолепной музыкой группы «Чайф», можно будет 28 июня.
Группа «Чайф» сыграет «Традиционный летний концерт в саду »Эрмитаж". День рождения Владимира Шахрина». Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какую программу команда готовит к своему выступлению, читайте только на НСН.
«Атмосфера в этом парке летом просто волшебная, мы стараемся делать очень легкую, светлую, праздничную программу. Пока еще не придумали, что будем играть в саду «Эрмитаж» на этот раз, но, надеюсь, к началу июня уже определимся, выберем песни, чтобы успеть их немного порепетировать», — отметил артист.
Летний концерт группы «Чайф» в Москве состоится 28 июня.
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