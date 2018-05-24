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В Новокузнецке пройдет бардовский фестиваль
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В Новокузнецке пройдет бардовский фестиваль 

Ревизор.ru 22 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
На фестивале выступят оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд» Губернаторского джаз-клуба «Геликон», Театр танца «Ритм и Мы», ансамбль бального танца «Улыбка». Среди выступающих исполнители авторской песни: Галина Хомчик, Леонид Сергеев, Валентина Третьякова, Виктор Третьяков, Вадим Мищук и другие. К тому же гостями форума станут советская и российская певица, актриса, композитор Виктория Цыганова и исполнительница русских народных песен, романсов и авторской песни, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Смольянинова.
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