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Лучшие исполнители k-pop музыки
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Лучшие исполнители k-pop музыки 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Если вы только начали погружаться в мир музыки, мы с удовольствием станем вашим проводником. Конечно, даже если вы узнали про это направление совсем недавно, вы наверняка знаете про BTS — любимчиков мировой аудитории, стремительно занимающих первые места всех чартов. Но помимо тех, кто уже успел взобраться на вершину славы, есть исполнители, которые заслуживают вашего внимания ничуть не меньше самых ярких представителей культуры.
Поехали! ТОП-5 групп, на которые стоит обратить внимание!
BLACKPINK
За года существования гёрл-группа успела добиться неплохих результатов: первые синглов «Blackpink» были проданы в США в количестве 113 тысяч копий, а альбомы группы успели побывать на вершине. Кроме того, девушки стали первыми артистками из Южной Кореи, которые попали в топ-25 летних песен от.
BIGBANG
Южно-корейская группа, состоящая из участников и начавшая свой путь в-ом году, уже может похвастаться огромным списком альбомов. Среди них — диски как на корейском, так и на японском языках. А по количеству полученных наград парни, пожалуй, не уступают даже. Среди них, например, победа на MTV в-ом году.
EXO  Вы не раз просили написать нас про этих ребят, и мы вас услышали! Основанный в-ом году, бойз-бенд и не думает прекращать свой путь к вершинам! Коллектив дебютировал в составе человек, сейчас же группа состоит из парней, которые делают свою работу на. Критики пророчат группе большое будущее!
Red  Свой первый сингл «Happiness» гёрл-группа, состоящая из участниц, выпустила в августе-го года. С тех пор девушкам удалось завоевать любовь публики не только своими прекрасными голосами, но и яркими клипами и притягательными образами.
IU  Певица и автор собственных песен, обворожительная-летняя девушка, выступающая под псевдонимом, покорила публику своими лиричными композициями и завораживающим голосом. Впрочем, в списке певицы есть очень разные мелодии — советуем послушать каждый альбом целиком.
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