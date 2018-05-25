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Латекс, тюремные оковы и песня с надрывом: пышнотелые Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип
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Латекс, тюремные оковы и песня с надрывом: пышнотелые Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Деми Ловато и Кристина Агилера представили совместный клип Fall In Line.
Деми и Кристина представили долгожданную совместную работу. Режиссером ролика выступил фэшн-фотограф Люк Гилфорд. По сюжету две певицы с сильнейшими голосами являются подругами детства, которые, повзрослев оказываются вместе в тюрьме, из которой впоследствии выбираются. По задумке — особождение девушек является отсылкой к феминизму и борьбе женщин за свои права. Судя по тому, что всего за несколько часов клип посмотрело уже несколько миллионов человек, а количество лайков в разы превышает негатив, задумка была положительно встречена поклонниками певиц.
Впрочем, клип стоит посмотреть не только из-за глубокого смысла. Две пышнотелые певицы, которые постоянно то худеют, на набирают, предстают в весьма соблазнительных образах. Зацени сама: жми на play и смотри новый клип Кристины и Деми прямо сейчас.
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Фото:Instagram
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