Латекс, тюремные оковы и песня с надрывом: пышнотелые Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип

Деми Ловато и Кристина Агилера представили совместный клип Fall In Line.

Деми и Кристина представили долгожданную совместную работу. Режиссером ролика выступил фэшн-фотограф Люк Гилфорд. По сюжету две певицы с сильнейшими голосами являются подругами детства, которые, повзрослев оказываются вместе в тюрьме, из которой впоследствии выбираются. По задумке — особождение девушек является отсылкой к феминизму и борьбе женщин за свои права. Судя по тому, что всего за несколько часов клип посмотрело уже несколько миллионов человек, а количество лайков в разы превышает негатив, задумка была положительно встречена поклонниками певиц.

Впрочем, клип стоит посмотреть не только из-за глубокого смысла. Две пышнотелые певицы, которые постоянно то худеют, на набирают, предстают в весьма соблазнительных образах. Зацени сама: жми на play и смотри новый клип Кристины и Деми прямо сейчас.

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Фото:Instagram