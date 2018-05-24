Фестиваль музыки Vivarte в Третьяковке пройдет под знаком авангардиста Ларионова

МОСКВА, 24 мая. / ТАСС /. Третий Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Третьяковской галерее с 3 по 10 июня. Темой нынешнего фестиваля станет творчество авангардиста Михаила Ларионова , сообщает пресс-служба галереи в четверг.

"Международный фестиваль камерной музыки Vivarte уже в третий раз пройдет в Третьяковской галерее. Vivarte — это результат творческого партнерства культурно— благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых, заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова и Третьяковской галереи", — рассказали в пресс-службе.

Отказ от интриги

Мероприятия фестиваля по традиции будут проходить в зале Врубеля Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. «Нововведение этого года — отказ от интриги прошлых лет: теперь тема фестиваля, музыкальная программа и картина для каждого концерта объявляются заблаговременно», — сообщили в галерее. Так, как в сентябре Третьяковка откроет первую ретроспективу одного из основоположников и лидеров русского авангарда Михаила Ларионова, темой нынешнего фестиваля стало его творчество.

Как и в прошлые годы, в рамках Vivarte пройдет шесть вечером камерной музыки. Каждый концерт будет сопровождать выставка одной картины из коллекции музея, а также рассказ о ее истории. Гости фестиваля узнают о важнейших сторонах творчества Ларионова от куратора выставки и ведущих научных сотрудников галереи.

О программе

Музыкальная программа Vivarte, предложенная художественным руководителем фестиваля Борисом Андриановым, традиционно охватывает широкий спектр стилей и жанров. В программе — шедевры Баха, Гайдна, Моцарта, Паганини, Шумана, Дебюсси, Стравинского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева и других. Прозвучат и редко исполняемые произведения: «Каприччио для трубы и фортепиано» Владимира Торчинского, «Квартет для струнных» пианиста и композитора Евгения Кисина

Среди участников фестиваля «Копельман-квартет», основанный Михаилом Копельманом. В его составе играют выдающиеся музыканты, окончившие Московскую консерваторию в 1970-е годы, — золотой век вуза. Один из них, Борис Кушнир, профессор Венского университета музыки, воспитал многих известных исполнителей, в том числе участников Vivarte. Так среди тем концертов фестиваля возникла тема «Учителя и ученики» в музыкальном творчестве и в творчестве Михаила Ларионова.

Мультиинструменталист Сергей Малов во время концерта на тему «Портреты» исполнит 12 последних каприсов Паганини. «Это дерзкая попытка воскресить дух выступлений генуэзского виртуоза и воссоздать атмосферу, царившую на его концертах», — отмечают в галерее.

Исполнитель на вибрафоне Андрей Пушкарёв сыграет 15 джазовых импровизаций на двухголосные инвенции Баха. В исполнении нескольких произведений примет участие Сергей Накаряков, трубач-виртуоз, чья слава началась уже в детстве, когда его, 12-летнего музыканта, зарубежные критики назвали «Паганини трубы».

Также в фестивале примет участие Элиас Файнгерш — шведский тромбонист, мультиинструменталист и композитор, актер и режиссер, автор оригинальных музыкально-театральных проектов. Критики называют его «человеком-оркестром» и «золотым тромбоном Европы».

Скрипач Илья Грингольц исполнит в составе дуэта, трио и квинтета произведения Прокофьева, Шумана, Танеева.

Сказка и музыкальный променад

Одно из главных событий фестиваля «Сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая» (1918). Это новаторское гротескное произведение, созданное Стравинским и его другом, швейцарским поэтом Шарлем Рамю , на основе русских народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева, крайне редко исполняется целиком. Перед гостями Vivarte она предстанет именно в том виде, в каком её задумал автор: семь музыкантов с инструментами, представляющими все основные группы оркестра, будут располагаться на сцене рядом с актерами: согласно замыслу композитора, актеры и музыканты «выступали то поочередно, то вместе, то в ансамбле».

По традиции в день закрытия фестиваля, 10 июня, артисты отправятся на «музыкальный променад»: во дворе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов Игорь Федоров представят зрителям программу «Клезмер плюс»; во дворе Новой Третьяковки на Крымском Валу состоится моноспектакль Элиаса Файнгерша «Магия тромбона»; завершит фестиваль концерт Алексея Айги и его ансамбля 4"33"" в Большом амфитеатре парка Зарядье.

Вход на все концерты променада свободный.

Билеты на фестиваль дают право на бесплатное посещение основной экспозиции Третьяковской галереи. Специально для тех, кто не сможет присутствовать на концертах, второй год подряд организованы онлайн-трансляции на сайте Vivarte.