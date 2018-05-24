Настоящий русский бас отмечает юбилей

Ведущему солисту оперы Большого театра, народному артисту России Владимиру Маторину исполнилось 70 лет. 27 мая в Концертном зале имени Чайковского состоится сольный концерт певца. Вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова и дирижером Владимиром Андроповым Владимир Маторин исполнит русские романсы и песни.

Владимир Маторин коренной москвич. Правда, его детство, в основном, прошло в военных городках, так как он родился в семье настоящего полковника. Однако петь, кажется, он любил всегда: мальчиком обожал бродить по лесу и распевать все, что услышал дома по радио. По воспоминаниям певца, одно из самых сильных впечатлений детства — первый спектакль, что довелось увидеть в Большом театре, — это была опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Кстати, Владимир Маторин только что вернулся из Китая, где на сцене «Шанхай Дацзюйюаня» на гастролях Большого театра участвовал именно в исполнении «Царской невесты».

После окончания Гнесинского института присоединился к труппе Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где прослужил 17 лет. С 1991 года он является одним из самых ярких солистов Большого театра. Владимир Маторин пел на лучших сценах мира, с гастролями объездил едва ли не весь.

Большой планирует устроить торжества в честь своего именитого солиста 11 ноября. Тогда на Исторической сцене театра состоится праздничный гала-концерт — бенефис Владимира Маторина.

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