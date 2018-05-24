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ЛИТО «Радуга» проведет концерт в День России в Яблоневом саду
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ЛИТО «Радуга» проведет концерт в День России в Яблоневом саду 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
В рамках проекта «Активное долголетие» в День России — 12 июня — в районе Коньково выступят поэты ЛИТО «Радуга» с концертом «Россия — Родина моя!». Концерт будет проходить с 12 до 14.00 на территории Яблоневого сада (недалеко от собачьей площадки).
В творческой встрече поучаствуют и жители района. Смогут присоединиться к празднику и отдыхающие в Яблоневом саду люди. Приходите и Вы!
Прозвучат авторские песни и стихи о России, песни прошлых лет. Также зрители концерта смогут проявить свою творческую натуру, выйдя к свободному микрофону.
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