Ещё
Борис Гребенщиков выступил с неприличной песней перед гостями ПМЭФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Борис Гребенщиков выступил с неприличной песней перед гостями ПМЭФ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Борис Гребенщиков исполнил для гостей ПМЭФ-2018 песню с нецензурной бранью. Видеозаписи с выступлением лидера группы «Аквариум» появились в социальных сетях.
Музыкант вышел на сцену в рамках закрытого приема на Васильевском острове для гостей Петербургского международного экономического форума. Судя по кадрам видео, присутствующих не смутил текст песни, и Гребенщикова проводили громкими аплодисментами.
Также среди выходивших на сцену артистов была Земфира. Ее выступление прошло без эксцессов.
ПМЭФ-2018 под девизом «Создавая экономику доверия» стартовал в Северной столице 24 мая. В день закрытия форума, 26 мая, его участники смогут посетить еще один концерт — шоу «Классика на Дворцовой».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Тест: угадайте поэта по строчкам из стихотворения Сергей Захаров выступит в Петербурге с программой «Пою о любви» «Главное – найти себя». Олег Газманов – о музыке, спорте и песне «Эскадрон»
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров13
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение