Борис Гребенщиков выступил с неприличной песней перед гостями ПМЭФ

Борис Гребенщиков исполнил для гостей ПМЭФ-2018 песню с нецензурной бранью. Видеозаписи с выступлением лидера группы «Аквариум» появились в социальных сетях.

Музыкант вышел на сцену в рамках закрытого приема на Васильевском острове для гостей Петербургского международного экономического форума. Судя по кадрам видео, присутствующих не смутил текст песни, и Гребенщикова проводили громкими аплодисментами.

Также среди выходивших на сцену артистов была Земфира. Ее выступление прошло без эксцессов.

ПМЭФ-2018 под девизом «Создавая экономику доверия» стартовал в Северной столице 24 мая. В день закрытия форума, 26 мая, его участники смогут посетить еще один концерт — шоу «Классика на Дворцовой».